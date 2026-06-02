Schon 300 Vectron-Loks in der ELL-Flotte

Fast 15 Prozent aller von Siemens Mobility hergestellten Maschinen dieses Typs stehen im Besitz des in Wien ansässigen Leasingunternehmens.

European Locomotive Leasing (ELL) hat kürzlich die 300.Vectron-Lokomotive von Siemens Mobility in Empfang genommen.Damit untermauert das Unternehmen seine Position als größter Betreiber dieser Plattform.ELL betreibt eine einheitliche Flotte, die nur aus Lokomotiven des Typs Vectron besteht.„Aus gutem Grund: Bahn ist ein komplexes Geschäft, das durch regulatorische und technische Anforderungen immer komplexer wird.