Zero Emission Transport zieht erfreuliche Bilanz

Das im Juni 2024 gestartete Pilotprojekt der Wirtschaftskammer Wien zeitigt beim CO2-Ausstoß sichtbare Erfolge.

Das Projekt Zero Emission Transport (ZET) der Wirtschaftskammer Wien macht im ersten und zweiten Bezirk emissionsfreie Mobilität zur Realität.Seit Juni 2024 haben sich 43 Unternehmen aller Branchen dazu verpflichtet, ohne Schadstoffausstoß zu fahren.„Dabei verfolgen wir das Ziel, Ökonomie und Ökologie sinnvoll miteinander zu verbinden“, erklärt WK-Präsident Walter Ruck.Eine vorläufige Zwischenbilanz fällt sehr erfreulich aus: Im ersten Halbjahr des auf drei Jahre angelegten Pilotprojekts wurden im Untersuchungsgebiet 450.000 Kilometer emissionsfrei zurückgelegt und dabei 125 Tonnen CO2 eingespart.