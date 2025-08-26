Anzeige

Zero Emission Transport zieht erfreuliche Bilanz

26.08.2025

Das im Juni 2024 gestartete Pilotprojekt der Wirtschaftskammer Wien zeitigt beim CO2-Ausstoß sichtbare Erfolge.

Zero Emission Transport zieht erfreuliche Bilanz Bild: Florian Wieser / WK-Präsident Walter Ruck
Das Projekt Zero Emission Transport (ZET) der Wirtschaftskammer Wien macht im ersten und zweiten Bezirk emissionsfreie Mobilität zur Realität.Seit Juni 2024 haben sich 43 Unternehmen aller Branchen dazu verpflichtet, ohne Schadstoffausstoß zu fahren.„Dabei verfolgen wir das Ziel, Ökonomie und Ökologie sinnvoll miteinander zu verbinden“, erklärt WK-Präsident Walter Ruck.Eine vorläufige Zwischenbilanz fällt sehr erfreulich aus: Im ersten Halbjahr des auf drei Jahre angelegten Pilotprojekts wurden im Untersuchungsgebiet 450.000 Kilometer emissionsfrei zurückgelegt und dabei 125 Tonnen CO2 eingespart.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Neue Logistikimmobilie für die Raben Group am Standort Salzburg

Der international tätige Logistikdienstleister hat in der Mozartstadt eine Liegenschaft mit hohem Entwicklungspotenzial von STC Immobilien erworben.

26.08.2025

Paketaufkommen erklimmt einen neuen Rekordwert

430 Mio. Packerl wurden 2024 in Österreich geliefert. Online-Handel lässt viel Wertschöpfung ins Ausland abfließen.

25.08.2025

Wie TLE Transport & Logistik maximale Flexibilität erreicht

Scania Rent eröffnet dem Unternehmen Zugriff auf einen modernen und vielseitigen Fahrzeugpool –ohne langfristige Kapitalbindung.

25.08.2025
Anzeige
Anzeige