Zero Emission: MAN kooperiert mit VW Konzernlogistik

Über 1.000 eTrucks bei MAN bestellt; mit einem gemeinsamen Branchenevent in München treiben die beiden Unternehmen die Transformation voran.

Volkswagen Konzernlogistik und MAN Truck & Bus wollen gemeinsam die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs vorantreiben.Dazu haben die beiden Unternehmen am 5.November internationale Logistiker, Ladeparkbetreiber, Hersteller von Ladesäulen sowie Kunden mit Erfahrung im Betrieb von eTrucks ins MAN Truck Forum eingeladen.Das Motto der Veranstaltung lautete: „Gemeinsam für nachhaltige Logistik, gemeinsam für Zero Emission.“ Simon Motter, Leiter Volkswagen Konzernlogistik: „In der Konzernlogistik arbeiten wir kontinuierlich daran, die Umweltauswirkungen unserer Transporte zu minimieren.