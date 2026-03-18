Zeitreise: Die Logistik der Strauss-Orchester 

18.03.2026

Die Konzertorganisation im 19. und frühen 20. Jahrhundert erforderte Reisen mit der Postkutsche, der Bahn und dem Schiff.

Zeitreise: Die Logistik der Strauss-Orchester  Bild: WU Wien
Lange bevor es moderne Transportmittel gab, organisierte die berühmte Wiener Musikerfamilie Strauss ihre internationalen Konzertreisen.Mag.Susanne Strauss und Prof.Dr.Eduard Strauss, ein Nachfahre der berühmten Strauss-Familie, gaben dazu kürzlich Einblicke in die Reise- und Orchesterlogistik der weltberühmten Musiker-Dynastie.

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