Zeitreise: Die Logistik der Strauss-Orchester 

Die Konzertorganisation im 19. und frühen 20. Jahrhundert erforderte Reisen mit der Postkutsche, der Bahn und dem Schiff.

Lange bevor es moderne Transportmittel gab, organisierte die berühmte Wiener Musikerfamilie Strauss ihre internationalen Konzertreisen.Mag.Susanne Strauss und Prof.Dr.Eduard Strauss, ein Nachfahre der berühmten Strauss-Familie, gaben dazu kürzlich Einblicke in die Reise- und Orchesterlogistik der weltberühmten Musiker-Dynastie.