Zehn BotschafterInnen aus der spannenden Logistikbranche

Um junge Menschen für die Logistikbranche zu begeistern, hat die Sparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Wien 2016 die sogenannten „Logistikbotschafter“ ins Leben gerufen. Diese Initiative läuft sehr erfolgreich. Im Vorjahr haben wieder 500 Schülerinnen und Schüler an den Aktionen der Logistikbotschafter teilgenommen.

Die Logistikbotschafter sind zehn junge Frauen und Männer, die sich für eine Karriere in der Logistik entschieden haben und nun ehrenamtlich um Nachwuchs für diesen Wirtschaftszweig werben. Ihre Wege haben sie über die Lehre, das Studium oder aus ganz anderen Branchen in die Logistik geführt. „Gemeinsam ist ihnen, dass sie junge Expertinnen und Experten in der Branche sind. Sie können jungen Interessierten am besten vermitteln, warum sich eine Karriere in der Logistik lohnt“, erklärt Davor Sertic, Spartenobmann Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien.

Ziel müsse es sein, den Fachkräftemangel nachhaltig in den Griff zu bekommen und junge Menschen für die Logistik zu begeistern. „Viele wissen gar nicht, dass die Logistik mehr ist als Lkw-Fahren“, erklärte Davor Sertic im Rahmen der Skills Week. So seien im Logistiksektor vor allem die Lehrberufe Speditionskauffrau/-mann und Betriebslogistikkauffrau/-mann sehr beliebt.

Gesucht werde aber auch in vielen anderen Bereichen. „Die Logistik wird immer digitaler und damit wächst auch die Nachfrage nach IT-Expertinnen und Experten“, stellt Davor Sertic fest. Darüber hinaus gebraucht werden technisch begabte Menschen, die Betriebsanlagen warten und fit halten.

Speditionen und Logistiker sind international tätig und daher ideal geeignet für Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft schon mehrere Sprachen sprechen. „Gerade Menschen mit Migrationshintergrund haben dadurch einen großen Vorteil. Neben Deutsch und Englisch ist jede weitere Sprache ein Zugewinn für das Unternehmen und gerne gesehen“, betont Davor Sertic. Zusätzlich sollte man noch Organisationstalent und Stressresistenz mitbringen: „Kein Tag ist gleich, das macht die Branche selbst nach 30 Jahren noch so spannend.“

www.wko.at/wien/verkehr