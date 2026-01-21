Zahl der Piratenangriffe auf See stark gestiegen

Hotspot Südostasien: Mehr als jeder zweite Überfall weltweit ereignet sich in der Straße von Singapur.

Die Piraterie ist längst kein Relikt aus vergangenen Zeiten.Wie das auf die Kriminalitätsbekämpfung auf See spezialisierte International Maritime Bureau (IMB) bekanntgibt, hat die weltweite Zahl an Piratenangriffen 2025 erneut zugenommen.Im Vorjahr registrierte das IMB weltweit 137 Piraterie- und bewaffnete Raubüberfälle gegen Schiffe.Das entspricht einem deutlichen Anstieg gegenüber 116 Fällen im Jahr 2024 sowie 120 im Jahr 2023.Von den 137 registrierten Vorfällen im Jahr 2025 wurden laut IMB 121 Schiffe geentert, zehn Angriffe versucht, vier Schiffe gekapert sowie auf zwei Schiffe geschossen.