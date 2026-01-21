Zahl der Piratenangriffe auf See stark gestiegen

21.01.2026

Hotspot Südostasien: Mehr als jeder zweite Überfall weltweit ereignet sich in der Straße von Singapur.

Zahl der Piratenangriffe auf See stark gestiegen Bild: ICC
Die Piraterie ist längst kein Relikt aus vergangenen Zeiten.Wie das auf die Kriminalitätsbekämpfung auf See spezialisierte International Maritime Bureau (IMB) bekanntgibt, hat die weltweite Zahl an Piratenangriffen 2025 erneut zugenommen.Im Vorjahr registrierte das IMB weltweit 137 Piraterie- und bewaffnete Raubüberfälle gegen Schiffe.Das entspricht einem deutlichen Anstieg gegenüber 116 Fällen im Jahr 2024 sowie 120 im Jahr 2023.Von den 137 registrierten Vorfällen im Jahr 2025 wurden laut IMB 121 Schiffe geentert, zehn Angriffe versucht, vier Schiffe gekapert sowie auf zwei Schiffe geschossen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

In Bremerhaven „tankt“ der erste Car Carrier Landstrom

Die Europa-Premiere für einen Autotransporter ist auch ein wichtiger Schritt für den norddeutschen Hafenstandort.

20.01.2026

Über 31 Mio. Tonnen Fracht im Hafen Rostock

Vor allem der Im- und Export von Neufahrzeugen nahm zu. Der Umschlag im Kombinierten Verkehr bewegt sich auf stabilem Niveau.

19.01.2026

Maersk-Schiffe fahren wieder durch den Suezkanal

Der MECL-Dienst der Reederei verbindet den Nahen Osten und Indien mit der US-Ostküste; die Suez-Route ermöglicht effizientere Transitzeiten.

16.01.2026
Anzeige