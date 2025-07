Yusen Logistics vor Übernahme von Walden Health

Der Logistikdienstleister Walden Group hat die exklusiven Verhandlungen im Zusammenhang mit dem potenziellen Verkauf seiner Gesundheitsaktivitäten Walden Health an Yusen Logistics Group abgeschlossen.Letztgenanntes Unternehmen befindet sich vollständig im Besitz der japanischen NYK Line.Da der Markt für Healthcare-Logistik zunehmend globaler wird, würde die geplante Transaktion sicherstellen, dass Walden Health in seiner nächsten Wachstumsphase am besten positioniert ist.Dazu gehören: • Ausbau der Präsenz über Europa hinaus • Nutzung der globalen Infrastruktur und der digitalen Fähigkeiten der Yusen Logistics Group, um die Servicequalität und Stärke zu verbessern • Kontinuierliche Investitionen in nachhaltige, GDP-konforme und temperaturkontrollierte Logistiklösungen „Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, ein führender Player der Gesundheitslogistik zu werden.Wir glauben, dass die Kombination aus der hohen Professionalität von Walden Health mit unserem globalen Netzwerk unseren Logistikservice im Gesundheitswesen einzigartig machen kann“, sagte Hiroki Harada, CEO und Vorsitzender des Vorstands der Yusen Logistics Group.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login