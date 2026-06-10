Wasserstoff-Lkw der nächsten Generation für Dachser

Drei Mercedes-Benz NextGenH2 Truck mit Flüssigwasserstofftechnologie kommen ab Ende Dezember 2026 schrittweise zum Einsatz.

Dachser bringt als erstes Unternehmen weltweit den neuen Mercedes-Benz NextGenH2 Truck in den Praxiseinsatz. Ab Ende Dezember 2026 wird der Logistikdienstleister eine erste Sattelzugmaschine mit innovativer Flüssigwasserstoff-Technologie nutzen.Zwei weitere baugleiche H2-Sattelzugmaschinen folgen dann bis Mitte 2027.Die Fahrzeuge sollen am Dachser Logistikzentrum Karlsruhe vor allem im Fernverkehr eingesetzt werden und dort ihre Stärken in Bezug auf Reichweite und Flexibilität unter Beweis stellen.„Für den Fernverkehr brauchen wir in der Logistik leistungsfähige und effiziente Null-Emissions-Fahrzeuge, um Treibhausgase und Luftschadstoffe nachhaltig zu reduzieren und langfristig den Diesel-Lkw zu ersetzen“, sagt Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) bei Dachser.