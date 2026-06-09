Neue Dispositions-Software bei trans-o-flex ThermoMed Austria

Mit einer neuen Dispositions-Software und einem Selbstabfertigungsmodul für Zustellfahrer beschleunigt der Expressdienst trans-o-flex ThermoMed Austria (TMA) seine Abläufe und erhöht die Transparenz für Empfänger.Die vom Unternehmen selbst entwickelten technischen Lösungen wurden jetzt an allen vier österreichischen Niederlassungen eingeführt.„Die neuen Prozesse helfen uns dabei, zentrale Ziele zu erreichen“, erklärt Eugen Günther, Sprecher der Geschäftsführung bei TMA: „Eine schnellere und optimierte Tourenplanung, die Berechnung und Mitteilung eines voraussichtlichen Zustellzeitfensters an die Empfänger, die weitere Harmonisierung der IT-Systeme der trans-o-flex-Gesellschaften sowie eine deutlich schnellere Abfertigung der Fahrer.“ Die neue Dispositions-Software erstellt automatisch die optimalen Tourenverläufe für alle Zustellfahrzeuge einer Niederlassung.Dabei berücksichtigt sie vorgegebene Faktoren wie Warenannahmezeiten oder Expresszustellungen mit festen Lieferzusagen bis zu einer bestimmten Uhrzeit.

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