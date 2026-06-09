Oberösterreich pocht auf Bau der Ostumfahrung Linz

09.06.2026

Über den Grenzübergang Suben fahren pro Jahr 3,3 Mio. Lkw, mehr als auf der Brenner-Autobahn.

Oberösterreich pocht auf Bau der Ostumfahrung Linz Bild: Land Oberösterreich / Günther Steinkellner Landesrat Oberösterreich
Aktuelle Verkehrszahlen aus 2025 belegen die enorme Belastung der oberösterreichischen Verkehrsachsen durch den internationalen Schwerverkehr.Während am Brenner jährlich 2,6 Mio.Lkw gezählt werden, liegt der Grenzübergang Suben bereits bei 3,3 Mio Einheiten.Noch höher ist die Belastung auf der Innkreis-Autobahn A8 bei Krenglbach mit rund 4 Mio.Schwerfahrzeugen pro Jahr.

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