XPO Logistics bringt Baxter Healthcare auf die Schiene

XPO Logistics hat damit begonnen, Produkte für Baxter Healthcare von der irischen Bahnfrachtanlage in Ballina aus zu versenden.Von diesem Güterterminal aus werden nun Container mit medizinischen Produkten zu Zielen auf dem europäischen Festland, in den nordischen Ländern und in der Türkei befördert.Die Bahntransporte werden in enger Zusammenarbeit mit Irish Rail, XPO Logistics und Brian Cunningham Transport auf der Strecke von Ballina zum Hafen Waterford durchgeführt.Der nächste Schritt bei der Umstellung auf den Schienengüterverkehr für Baxter Healthcare ist der direkte Anschluss an den Bahnhof Castlebar in der Nähe des Firmenstandortes.So sollen mehr als 20 Container pro Tag über den Western Rail Corridor transportiert werden, der Castlebar mit dem Hafen Waterford verbindet.

