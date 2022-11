Seefracht: Xeneta erwartet sinkende Frachtraten

Nach mehr als zwei Jahren steigender Raten und überlasteter Kapazitäten steht dem sich rasch abkühlenden Seefrachtmarkt laut dem in Oslo ansässigen Unternehmen Xeneta ein ,,extrem schwieriges" Jahr 2023 bevor.Eine eingehende Analyse der neuesten Echtzeit-See- und Luftfrachtraten in Verbindung mit Trendprognosen von Experten deutet darauf hin, dass das Seefrachtaufkommen um bis zu 2,5 Prozent zurückgehen könnte, die Raten erheblich sinken werden und die schwache Nachfrage zu einem verstärkten Leerlauf der Schiffe führen wird.Auch der Luftfrachtmarkt, so sagen die Analysten voraus, wird turbulente zwölf Monate erleben.Nachdem die Seefrachtraten während der weltweiten Pandemie auf historische Höchststände geklettert waren, sind sie seit dem Sommer gefallen - im Falle der Spotraten sogar dramatisch.Der Marktbericht von Xeneta, der auf der Grundlage gesammelter Daten globaler Verlader erstellt wurde, deutet darauf hin, dass es bis 2023 keine Kursänderung geben wird, wobei die schwierigen makroökonomischen und geopolitischen Aussichten das Vertrauen untergraben.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login