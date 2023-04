WK Wien vergibt erstmals Bollmann Preis

Die erste Auszeichnung in der Kategorie Lebenswerk ging posthum an den Namensgeber und früheren Obmann.

Bild: Florian Wieser / Verleihung der Ehrenmedaille an Ute Bollmann, gemeinsam mit WK Wien Präsident Walter Ruck und Spartenobmann Davor Sertic.

Die Sparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Wien vergibt heuer erstmals den Bollmann Preis an ihre Mitgliedsbetriebe.Ausgezeichnet werden Unternehmen, die besonders innovative und außergewöhnliche Ideen verfolgen oder Projekte umsetzen.Insgesamt gibt es Auszeichnungen in vier Kategorien zu gewinnen: Zukunft, Miteinander, Gestalten und Lebenswerk.„Rund 9.000 Mitgliedsbetriebe sind das Aushängeschild für die Verkehrswirtschaft in Wien, bringen uns sicher nachhause oder sorgen dafür, dass von der Avocado bis zum Zucker alles verfügbar ist.