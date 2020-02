Wirtschaftsabkommen mit Japan pusht Österreichs Exporte

„Das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der Europäischen Union mit Japan kommt sowohl den Unternehmen in Europa als auch jenen in Japan zugute.Dieses Abkommen ist ein echter Gewinn für unsere heimischen Exporteure“, erklärt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ein Jahr nach Inkrafttreten des Wirtschafts- und Partnerschaftsabkommens (EPA) zwischen der EU und Japan.In den ersten zehn Monaten des Jahres 2019 ist die Ausfuhr von österreichischen Produkten nach Japan um 6,4 Prozent überdurchschnittlich gestiegen.Beispielsweise wurden Exportsteigerungen von 177 Prozent bei pflanzlichen Ölen und Fetten nach Japan verzeichnet.Bei Zucker, Zuckerwaren und Honig sowie bei Erzen und Metallabfällen steht ebenso ein hohes Plus zu Buche.

