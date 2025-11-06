Wiener Lokalbahnen Cargo (WLC) zweigen nach Ungarn ab

Die in Budapest beheimatete CER Cargo Group erwirbt das Schienengüterverkehrsunternehmen von den Wiener Stadtwerken.

Mit dem international tätigen Güterverkehrsunternehmen CER Cargo Group mit Sitz in Budapest erhält die Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH (WLC) einen neuen Eigentümer.Damit ist die Zukunft der WLC - eines der führenden österreichischen Eisenbahnverkehrsunternehmen im intermodalen und konventionellen Güterverkehr - langfristig abgesichert.Heuer im Mai haben die Wiener Lokalbahnen (WLB) gemeinsam mit der Eigentümerin Wiener Stadtwerke ein offenes Bieterverfahren gestartet, um einen strategischen Partner zu finden, der die WLC weiterentwickelt und neue Synergien einbringen kann.Dabei ging die ungarische CER Cargo Group als bestgereiht hervor.„Wir sind froh, mit der CER Cargo Group einen Käufer gefunden zu haben, der uns über den gesamten Verfahrensverlauf hinweg vermittelt hat, mit der WLC strategisch viel vor zu haben.