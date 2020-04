Wewalka verstärkt Logistik und sucht Fachpersonal

Wewalka, österreichischer Frischteighersteller mit Hauptsitz in Sollenau (NÖ), versorgt in Zeiten der Covid-19 Krise Europa mit Frischteigen.Durch die massiv gestiegene Nachfrage arbeitet das Unternehmen auf Hochtouren und sucht neue Mitarbeiter für die Produktion und Technik, damit Regale speziell in Österreich und Deutschland weiterhin gefüllt bleiben.Durch die umfangreichen gesetzlichen Maßnahmen fällt nahezu der gesamte Außer-Haus-Konsum aus und verlagert sich ins private Umfeld.Die Menschen kochen, backen und essen zu Hause.Die Nachfrage nach Frischteigen ist in Europa massiv gestiegen.

