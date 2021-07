Weniger Containerumschlag am Trieste Marine Terminal

Das erste Halbjahr 2021 brachte Licht und Schatten in Hinblick auf die am Trieste Marine Terminal (TMT) umgeschlagenen Mengen: Plus 15 Prozent bei den Vollcontainern, aber 39 Prozent weniger Leercontainer.Dies ergab einen Gesamtumschlag von 315.381 TEU, ein Minus von 7,5 Prozent im Vergleich zu 2020.Die Bahnergebnisse sind hingegen vielversprechend: Das erste Halbjahr brachte plus 10,6 Prozent bei den am TMT umgeschlagenen Boxen von/in die Stammmärkte in Mittel- und Osteuropa und Norditalien.Triest wird von einer zunehmenden Anzahl von Kunden, die ihre Geschäftsgebiete im Mittelmeerraum und in Ländern des Mittleren und Fernen Ostens haben, als Tor der Adria gewählt.

