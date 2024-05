Weniger Container und Neuwagen im Hafen Koper

Im Einklang mit dem Ende 2023 verabschiedeten strategischen Geschäftsplan setzt der Hafen Koper seine Aktivitäten zur Erhöhung des Leistungsvermögens fort.Mit 11,1 Mio.EUR wurde im ersten Quartal 2024 um 38 Prozent mehr investiert als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Zentrales Element ist der Bau des Liegeplatzes 12 am Pier 2.Die Leistung der Port of Koper Group im ersten Quartal dieses Jahres war vor allem durch die schwache Konjunktur in der Euro-Zone und das langsame Wachstum der Weltwirtschaft beeinträchtigt.

