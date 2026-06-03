35.000 Tonnen Cargo über den Atlantik

Linzer Spedition hat dazu effiziente multimodale Transportketten von Europa in die USA entwickelt und umgesetzt.

Mit einem komplexen Logistikprojekt im Auftrag eines österreichischen Industrieöfen-Anlagenbauers war die Linzer ILG Innovative Logistics Group befasst.Für den Neubau einer Produktionsanlage auf einem Greenfield-Areal in den USA hat das oberösterreichische Unternehmen 35.000 Frachttonnen mit Komponenten und Projektladung von Europa zum Bestimmungsort über den Atlantik befördert.Zum Transportumfang gehörten Bauteile aus Stahl mit Breiten von über vier Metern und Einzelgewichten von mehr als 50 Tonnen.Die Industriekomponenten wurden an mehreren Produktionsstandorten in Österreich sowie weiteren europäischen Ländern gefertigt und anschließend in eine abgestimmte interkontinentale Transportkette eingebunden.