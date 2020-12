Weltraumlogistik: DHL kooperiert mit D-Orbit

Die Satellitenlogistik ist die neueste Facette der Logistikindustrie. DHL Global Forwarding hat sich mit D-Orbit zusammengetan, einem Spezialunternehmen, das erstmals den gesamten Lebenszyklus einer Weltraummission abdeckt – einschließlich Logistikdienstleistungen.

Zusammen mit dem Innovationsteam von DHL Customer Solutions & Innovation (CSI) hat der Frachtspezialist mit maßgeschneiderter Logistik dazu beigetragen, dass der ION Satellite Carrier seine Reise in den Weltraum antreten kann. Die von D-Orbit entwickelte und konstruierte Trägerplattform soll im Jänner 2021 in Cape Canaveral, dem Weltraumbahnhof in Florida, ins All geschossen werden.

Beim ION Satellite Carrier handelt es sich um eine Trägerplattform für Kleinsatelliten, die diese in die Erdumlaufbahn bringen und an präzisen Orbitalpositionen platzieren kann. Der Satellite Carrier mit einem Gesamtgewicht von rund 200 Kilogramm wurde auf eine spezielle Metallplattform verladen und am 13. Dezember vom Flughafen Mailand-Malpensa nach Miami befördert, mit Zwischenstopp in Luxemburg.

Nach elfstündigem Flug lieferte DHL den ION Satellite Carrier auf der letzten Meile per Lkw nach Cape Canaveral. Zusammen mit der Trägerplattform wurde auch umfangreiche, wichtige Testausrüstung transportiert, mit der die Satelliten vor dem Start auf Sicherheit und Unversehrtheit geprüft werden.

Für diese Aufgabe hat DHL Global Forwarding mit dem unternehmenseigenen Innovation Center zusammengearbeitet. Die Innovationsspezialisten von DHL bringen Kunden, Forschungs- und Hochschuleinrichtungen, Industriepartner und Logistikexperten aus den jeweiligen Geschäftsfeldern für gezielte Kooperationen zusammen.

Das italienische Unternehmen D-Orbit bietet Lösungen, die dem irdischen Angebot von Logistikdienstleistern nicht unähnlich sind. Es liefert Satelliten an ihren Bestimmungsort im Orbit und führt eingehende Schadensbegutachtungen durch. Darüber hinaus nimmt D-Orbit Satelliten außer Betrieb, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Dabei verfolgt das Unternehmen das Ziel, wachsende Müllansammlungen im All zu bekämpfen, was in Zukunft auch die mögliche Errichtung von Satellitenlagern im Weltraum umfassen könnte.

„Mit der aktuellen ION Satellite Carrier-Mission haben wir uns als führendes Unternehmen für den Orbitaltransport etabliert, das Satelliten an präzisen Orbitalpositionen absetzen kann. Der nächste Schritt auf unserem Weg ist der In-Orbit Service: Wir versetzen Satelliten von einer Umlaufbahn in eine andere, führen Reparaturen und Betankungen von Fahrzeugen im Orbit durch und entfernen Satelliten nach Beendigung ihrer Mission“, erklärt Jonathan Firth, Chief Operating Officer von D-Orbit.

www.dpdhl.com; www.dorbit.space