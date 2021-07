Weiterhin Verwerfungen in der Containerschifffahrt

Das globale Containerschiffnetzwerk ist weiterhin aus dem Takt.Zwar bauen sich die Staus vor großen Häfen in China ab.Dafür beobachtet das Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW) aber wieder einen Aufbau von Staus vor US-Häfen.„Auffällig ist, dass das Frachtvolumen im Roten Meer, ein Indikator für den europäisch-asiatischen Handel, nun schon seit mehreren Wochen über zehn Prozent unter den eigentlich erwartbaren Mengen liegt.Seit der ersten Corona-Welle hat es eine so lange und deutliche Abweichung nach unten nicht mehr gegeben“, berichtet Vincent Stamer, Leiter Kiel Trade Indicator.

