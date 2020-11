Weiterhin Asfinag-Services für den Lkw-Verkehr

Die Asfinag gewährleistet in Abstimmung mit Raststations- und Tankstellenbetreibern weiterhin die Versorgungssicherheit an Autobahnen und Schnellstraßen. „Wir wenden alle zur Verfügung stehenden Ressourcen auf, um Österreich trotz der schwierigen Umstände in Bewegung zu halten. Unsere Verkehrsanalysen zeigen, dass trotz Lockdowns Verkehr, zwar spürbar reduziert, aber dennoch in umfangreichem Ausmaß unterwegs ist“, erklärt -Geschäftsführer Christian Ebner.

Die Asfinag Verkehrsanalyse ergibt aktuell ein Abflauen des Verkehrs in der bisherigen Lockdown-Phase. Sie zeigt für die Ballungsräume Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck einen durchschnittlichen Rückgang von rund 30 Prozent beim Pkw-Verkehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Gegensatz dazu ergibt die Analyse des Schwerverkehrs (Lkw über 3,5 Tonnen) eine leichte Steigerung in der Höhe von zwei Prozent der bundesweiten Fahrleistung in der abgelaufenen Woche gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Daher bleibt auch für den Lkw-Verkehr die Bereitstellung von Angeboten und Services an Rasteinrichtungen gewährleistet. „Gerade für diese Fahrerinnen und Fahrer ist es auch weiterhin unerlässlich und wesentlich, dass Sanitäreinrichtungen und Einrichtungen zur Grundversorgung wie etwa Tankstellenshops zur Verfügung stehen“, so Christian Ebner.

Für Tankstellen an jenen Schnellstraßen, über die hauptsächlich regionaler Verkehr abgewickelt wird, gibt es gesonderte Regelungen, die mit den Tankstellenbetreibern getroffen wurden. So ist es den Tankstellen dort erlaubt, den Betrieb während der Nachtstunden einzuschränken. Dabei ist aber seitens der Tankstellenbetreiber sicherzustellen, dass in der Zeit, in der der Betrieb eingestellt ist, gut gekennzeichnete und saubere Sanitäranlagen für Kundinnen und Kunden zur Verfügung stehen. Details, wo und welche Tankstellen einen eingeschränkten Betrieb während des aktuellen „Lockdowns“ führen, gibt es auf www.asfinag.at oder über die kostenlose App „Unterwegs“.

Auf den Raststationen mussten – entsprechend den aktuell geltenden Verordnungen seitens der Bundesregierung – wieder sämtliche Rasthäuser (Gastronomie) vorübergehend schließen. Manche Betreiber nutzen jedoch mittlerweile die Möglichkeit, innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen Take-Away-Produkte an ihren Standorten anzubieten. Im Gegensatz dazu bleiben auf allen Autobahnen die Tankstellen mit den Shops inklusive deren Angebote für Take-Away-Produkte durchgehend geöffnet.

www.asfinag.at