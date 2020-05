Weitere Aufwertung für die Luftfracht am Flughafen Budapest

Mit einer neuen Organisationsstruktur will der Airport die Rolle als Logistikdrehscheibe für Zentral- und Südosteuropa ausbauen

Das Frachtvolumen des Budapester Flughafens war im März 2020 um 7,18 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Laut der Ergebnisse des ersten Quartals wurden 33.140 Tonnen abgefertigt, was einer Steigerung von 3,13 Prozent zum Vergleichszeitraum 2019 entspricht.

In Ungarn dringend benötigtes medizinisches Equipment, welches größtenteils aus China geliefert und in das ganze Land sowie in die Nachbarländer weitertransportiert wurde, war der Hauptreiber des Wachstums. Seit Mitte März gelangten mehr als 70 Charterflüge mit medizinischer Ausrüstung von China nach Budapest.

Weitere reguläre Frachtflüge lieferten ebenfalls große Mengen an Pharmaprodukten. Zwar bestehen weiterhin 80 bis 85 Prozent des gesamten Frachtverkehrs aus allgemeiner Luftfracht, jedoch haben Sendungen medizinischer Güter das Volumen insgesamt gesteigert.

Bereits seit 2015 befindet sich das Frachtgeschäft unter der Leitung von René Droese auf einem Wachstumskurs. Das Aufkommen stieg in diesem Zeitraum um 60 Prozent auf rund 150.000 Tonnen pro Jahr. Die Verbindungen mit Vollfrachtern und Belly Cargo wurden ausgebaut.

Als Reaktion darauf leitete der Flughafen eine Reihe von Maßnahmen ein, um ein Cargo-freundliches Umfeld zu schaffen. Die Fertigstellung der neuen, nun voll funktionsfähigen BUD Cargo City, einer 32.800 m² großen, hochmodernen Frachtumschlags- und Speditionsanlage sowie des angrenzenden neuen Frachtvorfeldes mit Platz für zwei Maschinen der Kategorie F, zum Beispiel Boeing 747-8F, krönten die Arbeit der letzten fünf Jahre.

Das Frachtgeschäft hat eine strategische Bedeutung für den Flughafen Budapest und bleibt auch in Zukunft ein zentraler Teil der langfristigen Geschäftsplanung. Weitere Entwicklungen etwa im Bereich Digitalisierung, ein stärkerer Fokus auf Spezialfracht, wie „Pharma“ und „Live Animals“, die fortlaufende Optimierung des Umfelds für das Cargo Business sowie ein Programm für „Regulated Agents“ und Versenderzertifizierung stehen an.

Seit April verantwortet René Droese in seiner neuen Funktion als Chief Development Officer alle Entwicklungen des Flughafens. In Zusammenarbeit mit seinem Team wird er auch weiterhin die Luftfracht im Bereich der Immobilien- und Infrastrukturentwicklung unterstützen.

Das Frachtgeschäft, einschließlich der Vertriebs- und Marketingaktivitäten, wird dem Bereich Business Development angegliedert. Die Leitung übernimmt József Kossuth, der als Head of Cargo an den Chief Commercial Officer des Flughafens Budapest, Kam Jandu, berichtet.

Durch die neue Organisationsstruktur profitiert der Frachtbereich durch zusätzliche Synergien in Vertrieb und Marketing sowie durch innovative Methoden. Das Team um Kam Jandu zeichnet verantwortlich für das gesamte Passagiermarketing und ging 2019 als Gesamtsieger der jährlichen Routes Europe Marketing Awards hervor.

