Binnenschifffahrt: Wechsel im Chefsessel der EBU

Martin Staats wurde zum neuen Präsidenten und Maira van Helvoirt zur Vizepräsidentin ernannt; der Verband hat neue Prioritäten festgelegt.

Der Vorstand der EBU ernannte Martin Staats in seiner Sitzung am 23.Juni zum Präsidenten.Beruflich ist er Geschäftsführer der MSG eG und war bis zum vergangenen Jahr zehn Jahre lang Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt e.V., dem er nun als Vorstandsmitglied angehört.