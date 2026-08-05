Maßnahmenpaket soll die Donau schiffbar erhalten

Infrastrukturministerium pumpt jedes Jahr 30 Mio. EUR in die laufende Instandhaltung der Wasserstraße und neue technische Lösungen wie die „flexible Infrastruktur.“

Fehlender Regen und anhaltende Hitze haben die Pegel der Donau auf ein historisch niedriges Niveau sinken lassen.Die derzeitige Niedrigwasserphase zählt zu den stärksten seit den Jahren 2003 und 2018 und belastet die Schifffahrt erheblich.Nach dem massiven Rückgang des Gütertransports im Jahr 2018 wird auch heuer mit einem deutlichen Minus gerechnet.Die Auswirkungen zeigen sich bereits deutlich: Der Güterverkehr auf der Donau ist vielerorts stark eingeschränkt oder vollständig zum Stillstand gekommen.Transporte müssen auf Straße oder Schiene verlagert werden.