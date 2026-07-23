Modernisierte Schiffsflotte bei Haeger & Schmidt Logistics

23.07.2026

Die umgebaute „Leonie Deymann“ kann auf der Rheinschiene ab rund 125 Zentimetern sicher betrieben werden.

Modernisierte Schiffsflotte bei Haeger & Schmidt Logistics Bild: Haeger & Schmidt Logistics
Haeger & Schmidt Logistics erweitert sein Intermodalangebot auf der Rheinschiene um eine weitere zukunftsfähige Einheit.Aus dem ehemaligen Trockenfrachtschiff „Hirschhorn“ ist mit der „Leonie Deymann“ ein technisch grundlegend erneuertes Binnenschiff entstanden.Einsatzgebiet ist der Linienbetrieb für Containertransporte zwischen Andernach und Basel.Besondere Relevanz für den operativen Einsatz besitzt das neue Antriebssystem.Statt eines Motors mit einem Propeller verfügt das Schiff nun über zwei Propeller und zwei Elektromotoren mit jeweils 630 kW in einem diesel-elektrischen Antriebskonzept.

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