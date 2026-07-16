Rekord-Niederwasser an der Donau in Bayern

Reedereien MSG und Bavaria passen Beladung, Routen und Fahrpläne laufend an die eingeschränkte Schiffbarkeit an und halten die Lieferketten bestmöglich aufrecht.

Der Güterschifffahrt auf der oberen Donau macht das anhaltende Niederwasser schwer zu schaffen.Am 15.Juli wurde am Pegel Pfelling in Niederbayern der bisherige Tiefststand aus dem Jahr 2018 von 228 Zentimeter mit 222 Zentimeter weiter unterschritten.Die Folge: Viele Schiffe können wegen ihres Tiefgangs unter diesen Bedingungen nicht mehr fahren.Während staugeregelte Flüsse wie der Main durch Schleusenbetrieb derzeit weniger stark eingeschränkt sind, zeigen frei fließende Abschnitte von Donau und Rhein besonders deutlich die Auswirkungen der Klimakrise auf Transportwege.