Wechsel an der Spitze der Steiermarkbahn

30.01.2026

Einvernehmliche Vertragsauflösung mit Werner Hecking; Peter Kronberger übernimmt interimistisch die Geschäftsführung.

Wechsel an der Spitze der Steiermarkbahn Bild: Steiermarkbahn Transport und Logistik
Das Land Steiermark ist alleiniger Gesellschafter der Steiermarkbahn und Bus GmbH (StB Bus) sowie der Steiermarkbahn Transport und Logistik GmbH (StB TL) als deren Tochter.Der derzeitige Geschäftsführer Werner Hecking legt mit Wirkung zum 31.Jänner 2026 die handelsrechtliche Geschäftsführung für beide Gesellschaften einvernehmlich zurück.In einer wirtschaftlich sehr angespannten Situation in der Steiermarkbahn Transport und Logistik sei es unumgänglich, die Geschäftsführung umgehend mit einem Top-Experten aus dem Eisenbahnbereich neu zu besetzen, so Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.Mit Peter Kronberger, der die Geschäftsführung der StB Bus und StB TL von 1.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

10 Mio. EUR für neues Headquarter am Cargo Terminal Graz

Unter dem Leitmotiv „home of the dynamic hub“ werden die zentralen Stellen von GWP, CCG und StLB im Jahr 2027 räumlich vereint.

30.01.2026

Privatbahnen droht gravierende Finanzierungslücke

Damit das System Schiene in den ländlichen Regionen funktioniert, sind laufende beträchtliche Investitionen erforderlich.

29.01.2026

Start von „CombiLink“ im Schweizer Binnenverkehr

Neuer Bahnservice im Konzept „Suisse Cargo Logistics“ soll den Kombinierten Verkehr voranbringen.

27.01.2026
Anzeige