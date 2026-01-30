Wechsel an der Spitze der Steiermarkbahn

Das Land Steiermark ist alleiniger Gesellschafter der Steiermarkbahn und Bus GmbH (StB Bus) sowie der Steiermarkbahn Transport und Logistik GmbH (StB TL) als deren Tochter.Der derzeitige Geschäftsführer Werner Hecking legt mit Wirkung zum 31.Jänner 2026 die handelsrechtliche Geschäftsführung für beide Gesellschaften einvernehmlich zurück.In einer wirtschaftlich sehr angespannten Situation in der Steiermarkbahn Transport und Logistik sei es unumgänglich, die Geschäftsführung umgehend mit einem Top-Experten aus dem Eisenbahnbereich neu zu besetzen, so Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.Mit Peter Kronberger, der die Geschäftsführung der StB Bus und StB TL von 1.

