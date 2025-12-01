Wasserstoff für Grünen Stahl lernt Bahnfahren

Innofreight und voestalpine Tubulars leisten einen nachhaltigen Beitrag zum sicheren Transport des farblosen Gases.

Zwei obersteirische Unternehmen, der Bahnlogistiker Innofreight aus Bruck an der Mur und der Stahlrohrerzeuger voestalpine Tubulars aus Kindberg, bringen den H2Tainer auf den Markt - eine mobile Containerlösung für den Transport von Wasserstoff.Das chemische Element gilt als Schlüsseltechnologie auf dem Weg zur Produktion von Grünem Stahl.In Kindberg wurde der H2Tainer erstmals offiziell präsentiert.Er ist 40 Fuß lang, stapelbar und so konzipiert, dass pro Container bis zu 475 Kilogramm Wasserstoff befördert werden können.Das entspricht 1.