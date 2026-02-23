Wascosa Group bekräftigt ihre Wachstumsstrategie

Weiterhin starkes Vertrauen in das Geschäftsmodell und die langfristige Strategie des Güterwagenvermieters.

Die Wascosa Group Holding hat im Rahmen ihrer Finanzierungsplattform eine weitere Aufstockung ihrer bestehenden Kreditlinien um 300 Mio.EUR erfolgreich abgeschlossen.Damit werde man den gut diversifizierten und jungen Wagenportfolios erweitern und zur Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene beitragen, teilt das Unternehmen mit.Benjamin Mehran, Chief Investment Officer der Wascosa Group, kommentiert: „Wir konzentrieren uns weiterhin voll und ganz auf die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie.Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir langfristigen Wert für unsere Kunden.