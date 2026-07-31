Wallenius SOL expandiert in der RoRo-Schifffahrt

31.07.2026

Der Erwerb der „Balticborg“ und der „Bothniaborg“ von Royal Wagenborg ebnet den Weg für einen langfristigen Vertrag mit Smurfit Westrock in Piteå.

Wallenius SOL expandiert in der RoRo-Schifffahrt Bild: Wallenius-SOL
Wallenius SOL hat zwei RoRo-Schiffe - die Bothniaborg und die Balticborg - von Royal Wagenborg erworben.Zusätzlich wurde ein langfristiger Befrachtungsvertrag (CoA) mit Smurfit Westrock abgeschlossen - Europas größtes Kraftliner-Werk mit Sitz in Piteå in Schweden.Die Vereinbarung ist ein bedeutender Schritt im fortlaufenden Ausbau einer skalierbaren, nachhaltigen maritimen Infrastruktur durch die RoRo-Reederei, die den Bottnischen Meerbusen mit dem europäischen Kontinent verbindet.„Die Akquisition ist eine logische Fortsetzung dessen, was wir uns zum Ziel gesetzt haben: den Aufbau eines zuverlässigen, nachhaltigen maritimen Rückgrats für die Industrie Nordeuropas.Durch Investitionen in die Transportinfrastrukturkapazität und die Aufnahme von Smurfit Westrock als langfristigen Partner, stärken wir sowohl die Reichweite als auch die Widerstandsfähigkeit des Systems“, so Elvir Dzanic, CEO von Wallenius SOL.

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