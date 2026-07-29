Arriva Shipping: Güterumschlag ohne Hafenkrane

Die familiengeführte Reederei transportiert vor allem Schüttgut und Holzstämme in Nordeuropa.

Arriva Shipping aus Ølen in Norwegen betreibt seit mehr als 50 Jahren eine spezialisierte Flotte in der Frachtschifffahrt.Mit acht eigenen Selbstentlader-Schiffen bis 8.000 DWT bietet das familiengeführte Unternehmen seinen Kunden hohe Flexibilität, auch in Häfen mit begrenzter Umschlaginfrastruktur.Das bislang größte Schiff der Flotte ist die „MV Nor Viking“.Seit ihrer Indienststellung im Jahr 2022 übernimmt ein integrierter Sennebogen 875 E den Materialumschlag an Bord.