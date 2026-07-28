Hafen Hamburg beruhigt bei zwei essenziellen Themen

28.07.2026

Der Bau der neuen Köhlbrandbrücke und die Korridorsanierungen auf dem deutschen Schienennetz sind alternativlos.

Hafen Hamburg beruhigt bei zwei essenziellen Themen Bild: Gaertner-Christ-2
Die Köhlbrandbrücke wurde im Jahr 1974 eröffnet und ist seitdem ein Symbol für den Hamburger Hafen.Mit einer Länge von etwa 3,6 Kilometern und einer Höhe von 53 Metern überragt sie majestätisch die Elbe.Die markante Stahlkonstruktion dient nicht nur als wichtige Verkehrsverbindung zwischen den Hafenbereichen Wilhelmsburg und Steinwerder, sondern auch als Symbol für den Wandel und die Entwicklung der maritimen Wirtschaft.Das Bauwerk hat eine enorme Bedeutung für den Warentransport und die Logistik in der Region und spielt eine entscheidende Rolle für den Wirtschaftsstandort Hamburg.Es ist jedoch hoffnungslos überlastet.

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