Waberer’s treibt Flottenerneuerung konsequent voran

26.02.2026

Rund 1.000 Fahrzeuge sollen im laufenden Jahr durch neue Einheiten ersetzt werden.

Waberer’s treibt Flottenerneuerung konsequent voran Bild: Waberer's
Waberer's setzt auch 2026 sein seit Jahren laufendes Flottenerneuerungsprogramm fort.Im Zuge der aktuellen Fahrzeugausschreibungen wird das Unternehmen insgesamt 925 Einheiten der internationalen Straßenflotte und der ungarischen Logistiksparte ersetzen.Das Austauschprogramm stellt eine Investition von rund 57 Mio.EUR dar.  Die ersten Neuauslieferungen werden voraussichtlich Anfang Mai in Betrieb genommen, die letzten Einheiten Anfang November.

