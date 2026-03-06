Waberer’s Group geht für BMW Debrecen auf die Schiene

Neuwagentransporte in die Seehäfen werden von der Tochtergesellschaft PSP Rail durchgeführt.

In Ungarns Automobilindustrie ist eine bedeutende Kooperation angelaufen.Der erste Güterzug mit fertigen Fahrzeugen hat das BMW-Werk in Debrecen verlassen.Betreiber ist PSP Rail, die Bahn-Tochter des Transport- und Logistikunternehmens Waberer’s.Im Rahmen des bis 2031 laufenden Vertrags, der Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe generieren soll, übernimmt Waberer’s den regelmäßigen Schienentransport von fertigen Autos zu europäischen Häfen.Von dort setzen die Fahrzeuge ihre Reise in zahlreiche Märkte auf der ganzen Welt fort – darunter in die Vereinigten Staaten und nach China.