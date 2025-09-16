Waberer’s baut neues Logistikzentrum in Debrecen

Der 22.000 m² große multifunktionale Komplex soll Ende 2025 den Betrieb aufnehmen und eine wichtige Rolle in Ostungarn spielen.

Die Waberer's Group errichtet in Debrecen ein knapp 22.000 m² großes Logistikzentrum. Ziel des Projekts ist die Schaffung einer multifunktionalen Anlage, die nicht nur Lösungen für traditionelle Lageraufgaben bietet, sondern die Kunden auch mit umfassenden Logistik- und Mehrwertdiensten unterstützt.Der Neubau soll im letzten Quartal 2025 in Betrieb gehen.„Das neue Logistikzentrum, das mit einer Investition von 9 Mrd.