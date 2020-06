VTG Rail Europe: Moderne Containertragwagen für Medway Italia

Die VTG AG hat die ersten 40 von insgesamt 60 neu gebauten Waggons an Medway Italia ausgeliefert. Die hochmodernen, sechsachsigen 80′ Sggrs(s) Wagen wurden speziell auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst und für den Anschlusstransport im Seeverkehr optimiert – ein Novum auf dem italienischen Markt und eine Ergänzung der Medway-Flotte, die seit einigen Monaten verschiedene andere Waggontypen umfasst.

„Wir freuen uns, dass wir die ersten spezialangefertigten Waggons rechtzeitig an unseren Kunden in Bologna ausgeliefert haben – trotz der herausfordernden Lage rund um Covid-19. Gemeinsam mit Medway Italia leisten wir einen wertvollen Beitrag zu einem effizienteren und damit attraktiveren Schienengüterverkehr in Italien und Europa“, sagt Jakob Öhrström, Geschäftsführer und Leiter des Center of Competence Intermodal der VTG Rail Europe GmbH.



Medway Italia und Medlog Italia, der Logistikzweig der MSC, haben sich gemeinsam das Ziel gesetzt, ein umfangreiches und flexibles Eisenbahnnetzwerk zu entwickeln, um den Gütertransport in Italien weiter zu stärken. Ermöglicht wird dies nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit der VTG, die insgesamt rund 200 Eisenbahngüterwagen für das Projekt zur Verfügung stellt.

Die Kooperation trägt bereits erste Früchte: Derzeit werden die ersten 30 Rundläufe pro Woche angeboten – darunter Verbindungen der wichtigsten Häfen und Drehkreuze in Norditalien. Dadurch konnten Transporte von der Straße auf die Schiene verlagert werden, was zu einer deutlichen Reduktion der CO2-Emissionen führte.

www.msc.com/medlog; www.vtg.de