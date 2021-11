VTG jetzt mit weiterer Präsenz auf dem Balkan

VTG Rail Logistics hat eine neue Gesellschaft in Bulgarien gegründet.Mit dem eigenen Büro in der Hauptstadt Sofia verstärkt das Unternehmen die Präsenz in der Region.Die Leitung der Geschäfte liegt in den Händen von Liubomir Illiev, Managing Director VTG Rail Logistics Bulgaria, und Stelios Archontakis, Managing Director VTG Rail Logistics Bulgaria & VTG Rail Logistics Hellas.VTG Rail Logistics Bulgaria bietet die gesamte Palette einer international agierenden Bahnspedition.Durch die Integrierung des neuen Standorts in das paneuropäische Netzwerk bietet das Unternehmen optimal abgestimmte nationale und grenzüberschreitende Vermiet- und Schienenlogistikleistungen in Bulgarien.

