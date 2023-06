VTG baut erstes CO2-neutrales Instandhaltungswerk für Güterwagen

Das Unternehmen ist seit dem Jahr 2020 am Standort Großräschen vertreten und wickelte bislang Rückgaben von Wagen aus der Vermietung ab.

VTG investiert in Großräschen im ländlichen Brandenburg einen zweistelligen Millionenbetrag in den Neubau eines nachhaltigen Werks für die Instandhaltung und Reparatur der eigenen Güterwagenflotte.Perspektivisch sollen an dem Standort etwa 40 neue Arbeitsplätze entstehen.Das 1.700 m² umfassende Werk besitzt eine Instandhaltungskapazität von rund 2.000 Güterwagen pro Jahr und garantiert dem Unternehmen eine erhöhte Unabhängigkeit von externen Reparaturwerkstätten.