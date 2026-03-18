Volvo Trucks jubelt über Großauftrag von American TEL

18.03.2026

Die Investition in 400 Volvo VNL 860-Lkw mit Schlafkabine ist eine der bislang größten für den Lkw-Hersteller in Nordamerika.

Volvo Trucks jubelt über Großauftrag von American TEL Bild: Volvo Trucks
Volvo Trucks hat von American TEL einen Auftrag über die Lieferung von 400 VNL-Lkw erhalten.Damit feiert das neue Vorzeigemodell des Nutzfahrzeugherstellers für den Fernverkehr in den USA einen großen Verkaufserfolg.American TEL ist einer der größten Leasinganbieter für Nutzfahrzeuge in den USA.Das Unternehmen beliefert Flotten sowie selbstständige Fuhrunternehmer mit Schwerlast-Lkw.Die Investition in 400 Volvo VNL 860 mit Schlafkabine spiegelt einen wachsenden Trend bei großen Transportunternehmen wider: Sie modernisieren ihre Flotten zwecks Verbesserung von Kraftstoffverbrauch, Sicherheit, Fahrerkomfort und Betriebszeit.

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