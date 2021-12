Volga-Dnepr Airlines transportiert I-6 F1 nach Japan

Volga-Dnepr Airlines, Spezialist für übergroße und überschwere Luftfrachten, organisierte den Transport des weltweit größten kommerziellen Kommunikationssatelliten - Inmarsat-6 F1, auch bekannt als I-6 F1 - von Toulouse in Frankreich nach Kitakyushu in Japan an Bord ihrer An-124-100.Das komplexe Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit Bolloré Logistics Space Desk in Toulouse durchgeführt.Während das Gesamtgewicht der Fracht unter 70 Tonnen war, entsprachen die Abmessungen des Satellitencontainers nahezu jenen des Frachtraums.Der von Airbus Defence and Space entworfene und hergestellte Satellit wird durch seine hybride Beschaffenheit, die sowohl L-Band- (ELERA) als auch Ka-Band-Kommunikationsnutzlasten (Global Xpress) umfasst, eine Vielzahl von Zwecken erfüllen, darunter die Senkung der Kosten für mobile Dienste und IoT-Anwendungen.Dmitry Vorontsov, Volga-Dnepr Group Director, APAC Development, betont: „Die Fertigstellung des Logistikprojekts I-6 F1 stärkt nicht nur unsere Präsenz im Luft- und Raumfahrtsektor, sondern bringt auch unsere Zusammenarbeit mit der Stadtregierung von Kitakyushu und der Präfekturregierung von Fukuoka auf die nächste Stufe.

