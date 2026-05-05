Qatar Airways Cargo nimmt Irak-Flüge ins Programm

05.05.2026

Die Fluggesellschaft investiert weiter in Digitalisierung, Produkte, Anlagen und Dienstleistungen mit dem Ziel, Kundenerwartungen zu übertreffen.

Qatar Airways Cargo nimmt Irak-Flüge ins Programm Bild: Qatar Airways Cargo
Qatar Airways Cargo nimmt den Betrieb von Frachtern und das Angebot von Frachtraumkapazität auf Passagierflügen von und nach Doha wieder auf.Ab dem 7.Mai bietet die Fluggesellschaft einen wöchentlichen Frachtflug mit einer Boeing 777 nach Bagdad (BGW) an.Qatar Airways wird ab dem 10.Mai zweimal pro Woche Passagierflüge in die irakische Hauptstadt durchführen.

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