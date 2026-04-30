My Freighter erschließt Europa-Asien-Frachtströme

30.04.2026

Die ECS Group beschleunigt die Expansion der usbekischen Fluggesellschaft durch eine strategische Geschäftspartnerschaft.

My Freighter erschließt Europa-Asien-Frachtströme Bild: My Freighter
Durch eine strategische Partnerschaft mit My Freighter intensiviert die ECS Group ihre geschäftliche Expansion in Europa.Mit dem raschen Aufbau einer Vertriebsinfrastruktur sollen wachstumsstarke Frachtströme von und nach Zentralasien erschlossen werden.My Freighter betreibt ein wachsendes Frachtflugnetz von europäischen Drehkreuzen wie Lüttich, Maastricht, Basel, Tallinn und Paris CDG aus, das direkt mit dem Hub in Taschkent verbunden ist.Der Betrieb wird maßgeblich von eingehenden E-Commerce-Strömen aus China angetrieben, einem der dynamischsten und volumenintensivsten Frachtsegmente weltweit.Jean Ceccaldi, CEO der ECS Group, kommentiert: „Wir identifizieren vielversprechende Fluggesellschaften und setzen sofort die gesamte Stärke unseres Netzwerks ein, um ihre Marktdurchdringung zu beschleunigen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

BARIG holt japanische Nippon Cargo Airlines an Bord

Der deutsche Airline-Verband bündelt das Fachwissen von mittlerweile über 35 Frachtfluggesellschaften.

28.04.2026

Neues Logistikgebäude am Flughafen Brüssel

ConnexEurope (vormals Comexas) bündelt seine Dienstleistungen am neuen Hauptsitz in Belgien.

27.04.2026

Etihad erhöht Kapazität und stärkt Frachtströme

Fünf neue Strecken und 28 zusätzliche Flüge pro Woche verbinden wichtige Produktions- und Exportzentren in den Vereinigten Arabischen Emiraten und China.

24.04.2026
Anzeige