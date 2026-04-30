My Freighter erschließt Europa-Asien-Frachtströme

Die ECS Group beschleunigt die Expansion der usbekischen Fluggesellschaft durch eine strategische Geschäftspartnerschaft.

Durch eine strategische Partnerschaft mit My Freighter intensiviert die ECS Group ihre geschäftliche Expansion in Europa.Mit dem raschen Aufbau einer Vertriebsinfrastruktur sollen wachstumsstarke Frachtströme von und nach Zentralasien erschlossen werden.My Freighter betreibt ein wachsendes Frachtflugnetz von europäischen Drehkreuzen wie Lüttich, Maastricht, Basel, Tallinn und Paris CDG aus, das direkt mit dem Hub in Taschkent verbunden ist.Der Betrieb wird maßgeblich von eingehenden E-Commerce-Strömen aus China angetrieben, einem der dynamischsten und volumenintensivsten Frachtsegmente weltweit.Jean Ceccaldi, CEO der ECS Group, kommentiert: „Wir identifizieren vielversprechende Fluggesellschaften und setzen sofort die gesamte Stärke unseres Netzwerks ein, um ihre Marktdurchdringung zu beschleunigen.