Viva la México beim Logistiker cargo-partner

Der internationale Logistikdienstleister cargo-partner baut sein globales Netzwerk mit der Eröffnung einer Niederlassung in Mexiko-Stadt weiter aus.Das Team in Mexiko bietet ein umfassendes Portfolio an Luft-, See- und Straßentransport-Services, einschließlich Import- und Exportzollabfertigung.Darüber hinaus plant das Unternehmen, demnächst einen Emergency Desk vor Ort einzuführen, der rund um die Uhr für zeitkritische Sendungen zur Verfügung steht. Im September 2021 hatte cargo-partner ein „Agents‘ Liaison and Key Account Support Office“ in Puebla eröffnet, um einen seiner wichtigsten Kunden aus der Automobilindustrie zu betreuen.Mit dem neuen Büro in Mexiko-Stadt weitet cargo-partner diese Betreuung vor Ort nun auf alle Kunden aus, die in dem Land tätig sind.

