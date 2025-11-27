Anzeige

Viele Logistiker treten die Digitalisierung im Blindflug an

27.11.2025

Etwa ein Viertel der in der Branche tätigen Firmen hat keine Erfolgsmessung etabliert und besitzt keine Transparenz über die Realisierung geplanter finanzieller Effekte.

Viele Logistiker treten die Digitalisierung im Blindflug an
Die Logistik- und Transportindustrie steckt in einer digitalen „Zwickmühle“: Obwohl die überwiegende Mehrheit der Unternehmen ihre digitale Transformation angestoßen hat, gelingt es nur wenigen Firmen, neue Technologie breit zu implementieren und wirksam zu skalieren.Das geht aus der Studie „Transport und Logistik im Wandel: Stand der digitalen Transformation 2025“ von Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC, und der Bundesvereinigung Logistik (BVL) hervor.Demnach stufen rund zwei Drittel der 115 befragten Logistikdienstleister, vorrangig aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, ihren eigenen digitalen Reifegrad als niedrig bis mittel ein.Zwar verfügen 69 Prozent der Unternehmen über strategische Leitplanken zur Digitalisierung, doch nur knapp ein Drittel schafft es, diese auch operativ in den Geschäftsalltag zu überführen.Die Folge: Der erhoffte Mehrwert für Geschäft und Kunden bleibt für die Mehrheit der Branche trotz steigender Ausgaben bislang aus.

