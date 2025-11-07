Viele „Baustellen“ belasten den KV in Europa

Bei der CombiNet Tagung 2025 wurde über notwendige Weichenstellungen für die Zukunft diskutiert.

Ohne die weitreichende Liberalisierung des europäischen Schienengüterverkehrs, die vor 25 Jahren eingeleitet wurde, wäre der Kombinierte Verkehr – heute eine Zukunftshoffnung in der Bahnlogistik – kaum denkbar.Erst durch die Öffnung des europäischen Infrastrukturnetzes für eine Vielzahl neuer Eisenbahnverkehrsunternehmen sind die bestehenden Kapazitäten möglich geworden.In Österreich begann das Kapitel der Marktliberalisierung im Jahr 1998 mit der formalen Öffnung des nationalen Schienennetzes auch für Drittanbieter.Am 1.April 2001 war es dann so weit: Mit der Inbetriebnahme des ersten Güterzuges eines privaten Eisenbahnverkehrsunternehmens startete eine neue Ära.