VGP Gruppe: Markus Gollob ist neuer Country Manager in Österreich

Der Anbieter von Logistik- und Gewerbeimmobilien will die Geschäftsaktivitäten im Land weiterentwickeln.

VGP NV, ein europäischer Anbieter qualitativ hochwertiger Logistik- und Gewerbeimmobilien, hat Markus Gollob zum neuen Country Manager Österreich ernannt.Das Unternehmen verstärkt mit diesem Schritt sein österreichisches Management-Team, das aus Development Managerin Martina Höfler, Commercial Manager Christian Bauer und Klaus Gruber als Technischem Direktor besteht.Markus Gollob hat die Leitung der VGP Industriebau Österreich GmbH mit Sitz in Wien zum 1.Oktober 2021 übernommen.Er soll die Geschäftsaktivitäten in Österreich weiterentwickeln, einschließlich des Ausbaus des inländischen Portfolios an baufähigen Grundstücken.