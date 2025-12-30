Versierter Logistiker mit großer Wirkungskraft

30.12.2025

Mit ihrem breiten Leistungsspektrum bedient die Wisped Cantrans Europe Internationale Speditions GmbH einen vielschichtigen Kundenkreis.

Versierter Logistiker mit großer Wirkungskraft Bild: Wisped Cantrans Europe
Bei der Wisped Cantrans Europe Internationale Speditions GmbH dreht sich alles und jedes um den Faktor Qualität.Das private Transport- und Logistikunternehmen aus Schwechat besteht mittlerweile seit 30 Jahren.Das Team behält auch bei komplexen Aufgaben den Überblick.Wisped Cantrans Europe unterstützt die in- und ausländischen Auftraggeber mit Lösungen entlang der individuellen Supply Chain.Die aktuell 27 Mitarbeitenden sorgen für funktionierende globale Wertschöpfungsketten.

