Versierter Logistiker mit großer Wirkungskraft

Mit ihrem breiten Leistungsspektrum bedient die Wisped Cantrans Europe Internationale Speditions GmbH einen vielschichtigen Kundenkreis.

Bei der Wisped Cantrans Europe Internationale Speditions GmbH dreht sich alles und jedes um den Faktor Qualität.Das private Transport- und Logistikunternehmen aus Schwechat besteht mittlerweile seit 30 Jahren.Das Team behält auch bei komplexen Aufgaben den Überblick.Wisped Cantrans Europe unterstützt die in- und ausländischen Auftraggeber mit Lösungen entlang der individuellen Supply Chain.Die aktuell 27 Mitarbeitenden sorgen für funktionierende globale Wertschöpfungsketten.