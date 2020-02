Verpackungsglas-Spezialist Stoelzle hat ehrgeizige Wachstumsziele

Die Stoelzle Glasgruppe fertigt seit über 200 Jahren hochwertiges Verpackungsglas.Im frühen 19.Jahrhundert wurden in der Steiermark die ersten Glasfabriken gegründet – am Standort Köflach befindet sich seit 1987 die Zentrale des Unternehmens.Die Glasgruppe, die sich seit ihrer Gründung in privatem Eigentum von Dr.Cornelius Grupp befindet, wurde bereits in den 1980ger Jahren zu einem Global Player in der Glasbranche.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login