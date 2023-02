Vermehrt „Paperless Offices“ beim Logistiker cargo-partner

In der internationalen Luftfrachtspedition reduziert der systematische Umstieg auf eAWBS den Papierverbrauch.

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie zur Verkleinerung des ökologischen Fußabdruckes arbeitet der Transport- und Logistikdienstleister cargo-partner an der Senkung des Papierverbrauchs im weltweiten Standortnetzwerk.Dafür wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Geschäftsprozesse digitalisiert und überarbeitet, vom Luft- und Seefrachtbetrieb bis hin zur Rechnungsstellung und Zolldokumentation.2015 hat cargo-partner mit der Umstellung auf elektronische Luftfrachtbriefe (eAWBs) begonnen.Seither steigen jedes Jahr Länderniederlassungen darauf um.Laut einem von der IATA veröffentlichten Bericht konnte das Unternehmen seinen Anteil an eAWBs innerhalb von 12 Monaten für Sendungen aus Asien um 26 Prozent und für Sendungen aus Europa um 13 Prozent erhöhen.